Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka finalde çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı yenerek finale çıktı.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 18:28
  • Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta Elina Svitolina'yı yenerek finale çıktı.
  • Sabalenka, Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.
  • Finaldeki rakibi, Elena Rybakina ile Jessica Pegula arasındaki maçın sonucunda belirlenecek.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor. 

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile Ukraynalı Elina Svitolina karşı karşıya geldi.

SABALENKA FİNALE YÜKSELDİ

Tek kadınlarda ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sabalenka, 12 numaralı seribaşı Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Belaruslu raketin finaldeki rakibi, Kazak Elena Rybakina (5) ile ABD'li Jessica Pegula (6) arasında oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak.

