Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka finalde çıktı

- Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta Elina Svitolina'yı yenerek finale çıktı.
- Sabalenka, Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.
- Finaldeki rakibi, Elena Rybakina ile Jessica Pegula arasındaki maçın sonucunda belirlenecek.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor.
Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile Ukraynalı Elina Svitolina karşı karşıya geldi.
SABALENKA FİNALE YÜKSELDİ
Tek kadınlarda ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sabalenka, 12 numaralı seribaşı Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.
Belaruslu raketin finaldeki rakibi, Kazak Elena Rybakina (5) ile ABD'li Jessica Pegula (6) arasında oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak.