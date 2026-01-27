Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka ve Alexander Zverev yarı finalde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor.

Melbourne kentindeki turnuvanın 10. gününün sabah seansında, çeyrek final maçları yapıldı.

SABALENKA YARI FİNALDE

Tek kadınlarda ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan Belaruslu Aryna Sabalenka, ABD'li Iva Jovic (29) ile karşılaştı.

Dünya 1 numarası Sabalenka, bir saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Belaruslu raket, yarı finalde ABD'li Coco Gauff (3) ile Ukraynalı Elina Svitolina (12) arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

ZVEREV YARI FİNALE ÇIKTI

Geçen yılın finalisti Alman Alexander Zverev (3) ise tek erkekler çeyrek finalinde ABD'li Learner Tien (25) ile mücadele etti.

Kariyerinin ilk grand slam zaferini hedefleyen Zverev, 3 saat 11 dakikada tamamlanan karşılaşmayı, 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) kazandı.

Zverev'in yarı finaldeki rakibi, İspanyol Carlos Alcaraz (1) ile Avustralyalı Alex de Minaur (6) maçının galibi olacak.