Avustralya Açık'ta Novak Djokovic ve Iga Swiatek üçüncü tura çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor.

Melbourne kentindeki turnuvanın 5. gününde ikinci tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, İtalyan rakibi Francesco Maestrelli'yi 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

İtalyan raket Lorenzo Musetti ise vatandaşı Lorenzo Sonego'yu 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

SWIATEK, ANISIMOVA VE PEGULA, 3. TURDA

Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu olan dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Çek rakibi Marie Bouzkova'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

ABD Açık finalisti ABD'li Amanda Anisimova, Çek raket Katerina Siniakova'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

ABD'li Jessica Pegula ise vatandaşı McCartney Kessler'i 6-0, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.