Djokovic Wimbledon’da çeyrek fnalde

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da, dünya 6 numarası Novak Djokovic adını çeyrek finale yazdırdı.

Londra'da süren turnuvanın sekizinci gününde korta çıkan Sırp tenisçi, Avustralyalı Alex De Minaur karşısında ilk seti 1-6 kaybetse de geri dönüşe imza attı. Kalan setleri 6-4, 6-4 ve 6-4 kazanan Djokovic, mücadeleyi 3-1 alarak tur atladı.

İTALYAN RAKİBİNİ YENDİ

Djokovic'in çeyrek finaldeki rakibi, Hırvat tenisçi Marin Cilic'i 6-4, 6-4, 6-7 ve 7-6’lık setlerle geçen İtalyan Flavio Cobolli oldu.

Tek kadınlarda ise İsviçreli Belinda Bencic, üçüncü turda milli tenisçi Zeynep Sönmez’i eleyen Rus Ekaterina Aleksandrova’yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.