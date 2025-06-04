Fransa Açık'ta Lois Boisson yarı finalde

AA & Ensonhaber

Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 11. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında sezonun sürpriz oyuncusu Fransız Lois Boisson ile 6 numaralı seribaşı Rus Mirra Andreeva karşılaştı.

Kariyerinde daha önce hiç grand slam başarısı bulunmayan Boisson, iki saat 8 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

RAKİBİ COCO GAUFF

Boisson, yarı finalde 2 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'un rakibi oldu.