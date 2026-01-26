Abone ol: Google News

Kaan Işık Koşaner-Mustafa Ege Şık, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda turladı

Avustralya Açık Gençler Tenis Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Işık Koşaner ile Mustafa Ege Şık, ikinci tura yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 15:08
Avustralya Açık Gençler Tenis Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde  Kaan Işık Koşaner ile Mustafa Ege Şık mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Kaan Işık-Mustafa Ege çifti, ilk turda Jack Secord (ABD)-Yannik Alvarez (Porto Riko) ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakayı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli sporcular, ikinci tura çıktı.

RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Milli tenisçiler, ikinci turda Mark Ceban (Büyük Britanya)-Kirill Filaretov (Rusya) çiftiyle mücadele edecek.

