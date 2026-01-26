Kaan Işık Koşaner-Mustafa Ege Şık, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda turladı

- Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık, Avustralya Açık Gençler Tenis Şampiyonası çift erkekler kategorisinde ikinci tura yükseldi.
- İlk turda Jack Secord ve Yannik Alvarez ikilisini 7-5 ve 6-4'lük setlerle yendiler.
- İkinci turda Mark Ceban ve Kirill Filaretov ile karşılaşacaklar.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Avustralya Açık Gençler Tenis Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde Kaan Işık Koşaner ile Mustafa Ege Şık mücadele ediyor.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Kaan Işık-Mustafa Ege çifti, ilk turda Jack Secord (ABD)-Yannik Alvarez (Porto Riko) ikilisiyle karşılaştı.
Müsabakayı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli sporcular, ikinci tura çıktı.
RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Milli tenisçiler, ikinci turda Mark Ceban (Büyük Britanya)-Kirill Filaretov (Rusya) çiftiyle mücadele edecek.