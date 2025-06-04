Lorenzo Musetti, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı
AA & Ensonhaber

Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında 7 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti ile dünya 12 numarası ABD'li Frances Tiafoe karşılaştı.

Musetti, 2 saat 47 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 4-6, 7-5 ve 6-2 biten setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

23 yaşındaki tenisçi, yarı finalde ​​​​​​​Tommy Paul-Carlos Alcaraz müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

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Emre Çalışkan
Editor