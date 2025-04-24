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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta ana tabloya giren ilk Türk tenisçi oldu ancak Bencic'e yenilerek turnuvaya veda etti.