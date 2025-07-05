Mirra Andreeva, Wimbledon'da 4. tura yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası, Wimbledon'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 6. gününe, sabah seansındaki müsabakalarla devam edildi.

ANDREEVA, GALİP GELDİ

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Rus Mirra Andreeva, dünya 55 numarası ABD'li Hailey Baptiste'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

TUR ATLAYANLAR

Tek kadınlardaki diğer maçlarda Rus raket Liudmila Samsonova ve İspanyol tenisçi Jessica Bouzas Maneiro rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.