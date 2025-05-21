Novak Djokovic Bodrum'a geldi

DHA

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Hollywood yıldızı Eddie Redmayne özel bir etkinlik için Bodrum’a geldi.

İkili Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'da hem söyleşiye katıldı hem de tenis oynadı.

GÖSTERİ MAÇI YAPTI

ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) tarafından 13 yıl boyunca dünyanın 1 numarası olarak gösterilen, 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi Bodrum'daki bir oteldeki söyleşinin ardından toprak kortta gösteri maçı yaptı.