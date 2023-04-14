Novak Djokovic'ten Monte Carlo Masters'a erken veda Tek erkekler dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, katıldığı Monte Carlo Masters turnuvasına son 16 turunda veda etti.

AA

Monako'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasında mücadele eden 35 yaşındaki tenisçi Novak Djokovic, son 16 turunda dünya 21 numarası İtalya Lorenzo Musetti ile karşılaştı.

Musetti, Djokovic'i yenerek sürpriz yaptı

İki saat 54 dakika süren çekişmeli mücadelenin ardından kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan rakibini 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden 21 yaşındaki Musetti, büyük bir sürpriz gerçekleştirdi.

Maçın içinde tartışmalı bir an yaşandı

Öte yandan Djokovic, maçın ikinci setinde 4-3 öndeyken, maçın hakemi Aurelie Tourte ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Musetti'nin "forehand" vuruşla aldığı puanda, topun çizginin dışına çıktığını söyleyen Sırp tenisçi, hakemin kararına itiraz etti.

"Şahin Gözü" teknolojisi uygulamasına yer verilmeyen turnuvada hakem, kararının arkasında durdu. Yayıncı kuruluşun söz konusu teknolojiyle yaptığı pozisyon tekrarı ise Djokovic'in haklı olduğunu gösterdi.

Musetti, çeyrek finalde vatandaşı dünya 8 numarası Jannik Sinner ile karşılaşacak.

Casper Ruud da elendi

Turnuvadaki diğer sürprize ise dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud'u 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek son 8 tenisçi arasına kalan dünya 100 numarası Alman Jan-Lennard Struff imza attı.

Jan-Lennard Struff, çeyrek finalde Rus Andrey Rublev ile eşleşti.