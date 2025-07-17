Ons Jabeur, tenise ara verdi

Tek kadınlarda eski dünya 2 numarası 30 yaşındaki Tunuslu raket Ons Jabeur, tenise ara verdiğini duyurdu.

Kariyeri boyunca 2 Wimbledon (2022, 2023) ve 1 ABD Açık (2022) finaline çıkma başarısı da gösteren Tunuslu tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Son iki yıldır kendimi çok zorluyorum, sakatlıklarla mücadele ediyorum ve birçok zorlukla karşılaşıyorum. Bir süredir kortta kendimi gerçekten mutlu hissetmiyorum.

"ANLAYIŞINIZ İÇİN TÜM HAYRANLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Tenisin çok güzel bir spor olduğunu vurgulayan Jabeur, şu değerlendirmede bulundu: