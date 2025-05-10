Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Iga Swiatek'ten erken veda

AA & Ensonhaber

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 82'incisi düzenlenen Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisine son 32 turu müsabakalarıyla devam edildi.

Roma Açık'ta günün sürprizi, daha önce burada biri geçen yıl olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaşan dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek'in elenmesiyle yaşandı.

3 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞTU

Merkez Kort'ta 1 saat 45 dakika süren mücadelede Swiatek, ABD'li rakibi Collins'e 6-1 ve 7-5'lik iki set sonucunda 2-0 yenildi. Böylece Swiatek, Roma Açık'a sürpriz şekilde erken veda etmiş oldu.

Swiatek, Roma'da 2021, 2022 ve 2024 yıllarında şampiyon olmuştu.

KEYS DE ELENDİ

Bu arada, Roma Açık'a erken veda eden bir diğer isim de 6 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys oldu.

Keys, 2. tur mücadelesinde 42 numaralı seribaşı vatandaşı Peyton Stearns'a 2-6, 6-2 ve 7-6'lık üç set sonucunda 2-1 yenilerek elendi.