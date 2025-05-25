Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

AA & Ensonhaber

Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, 13 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile dünya klasmanının 76. sırasında yer alan Zeynep Sönmez arasındaki ilk tur maçıyla başladı.

Mücadeleye iyi başlayan Svitolina, ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette servis kırma puanlarından faydalanamayan Zeynep, maça ortak olmayı başaramadı.

SVITOLINA İKİNCİ TURDA

Svitolina, ikinci seti de 6-1 kazanarak bir saat 12 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrıldı ve adını ikinci tura yazdırdı.