Zeynep Sönmez, Miami Açık'ta 2. tura çıktı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenerek 2. tura çıktı.
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, korta çıktı.
Dünya sıralamasının 83. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın ana tablo tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 69 numarası Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile karşılaştı.
TUR ATLADI
Zeynep, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
SIRADAKİ RAKİP İSKOÇYA'DAN
23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 12 numaralı seribaşı İsviçreli raket Belinda Bencic olacak.
