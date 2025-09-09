Aaron Appindangoye, Sivasspor'a geri döndü

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, daha önce kırmızı-beyazlı formayı giyen eski oyuncularından Aaron Appindangoye ile yeniden anlaştı.
Kulübün açıklamasında, 2019-2024 yılları arasında 5 sezon Sivasspor formasını giyen Gabonlu savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin transfer edildiği belirtilerek şöyle denildi:
İstikrarlı performansı ve mücadeleci ruhu ile taraftarlarımızın sevgisini kazanan Aaron, 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı beyazlı formamızı terletecek.
"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON DİLİYORUZ"
Futbolcunun perşembe günü Sivas’a gelerek kırmızı-beyazlı ekiple çalışmalara başlayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Aaron Appindangoye’ye Sivasspor ailesine tekrar hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.