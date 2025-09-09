Abone ol: Google News

Aaron Appindangoye, Sivasspor'a geri döndü

1. Lig'de mücadele eden Sivasspor, eski futbolcusu Aaron Appindangoye'yi yeniden kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 11:30

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, daha önce kırmızı-beyazlı formayı giyen eski oyuncularından Aaron Appindangoye ile yeniden anlaştı.

Kulübün açıklamasında, 2019-2024 yılları arasında 5 sezon Sivasspor formasını giyen Gabonlu savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin transfer edildiği belirtilerek şöyle denildi:

İstikrarlı performansı ve mücadeleci ruhu ile taraftarlarımızın sevgisini kazanan Aaron, 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı beyazlı formamızı terletecek.

"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON DİLİYORUZ"

Futbolcunun perşembe günü Sivas’a gelerek kırmızı-beyazlı ekiple çalışmalara başlayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Aaron Appindangoye’ye Sivasspor ailesine tekrar hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

