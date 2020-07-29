Abdullah Avcı, Trabzonspor'a doğru

Abdullah Avcı ile görüşen Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, tecrübeli hocayla prensip anlaşmasına vardı. Son kararı, kupa finali sonrası Avcı ile buluşacak olan Başkan Ahmet Ağaoğlu verecek.

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da yönetim, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmıştı.

Bir süredir teknik direktör arayışında olan bordo-mavililerde Abdullah Avcı ismi öne çıktı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan tecrübeli teknik adamın, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ile bir araya geldiği öğrenildi.

SON KARAR AĞAOĞLU'NUN

Alp ile 3 yıllığına prensip anlaşmasına varan Avcı'nın, Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ile buluşacağı belirtildi.

Ağaoğlu onay verirse 56 yaşındaki teknik adam Karadeniz ekibinin yeni hocası olacak.

NEWTON DEVAM EDECEK

Fırtına'da Hüseyin Çimşir'in ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen yardımcı antrenör Eddie Newton'un durumu da belli oldu.

İngiliz antrenörün Avcı ile birlikte görevine devam edeceği ve yeni sezonda da yardımcı antrenör olarak kulübede yer alacağı ifade edildi.