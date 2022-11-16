Adana Demirspor, Yunus Akgün'ü istiyor

Murat Sancak, Yunus Akgün'e Galatasaray taraftarının sahip çıkması gerektiğini belirterek eski oyuncularına talip olduklarını belirtti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Eko Türk TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Sancak geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'e sarı kırmızılı taraftarların sahip çıkması gerektiğini belirterek genç oyuncuya talip olduğunu söyledi.

"Yunus'a talibiz"

Adana Demirspor Başkanı, "Galatasaray taraftarına sesleniyorum ona sahip çıksınlar. Galatasaray oynatmazsa da ben talibim onu da söylüyorum. Alır oynatırız yurtdışına satarız biz de kazanırız Galatasaray da kazanır." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 39 maçta 9 gol 17 asist kaydederken bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maçta sadece 1 asist yaparak ilk 11'deki yerini kaptırmıştı.