Ademola Lookman resmen Atletico Madrid'de

İspanyol ekibi Atletico Madrid, İtalyan takımı Atalanta'nın formasını giyen ve transferi yılan hikayesine dönen Ademola Lookman'da mutlu sona ulaştı.

İspanyol ekibi, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Lookman'ın transferini resmi olarak duyurdu.

ATLETICO'NUN AÇIKLAMASI

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Nijeryalı oyuncuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını belirtilerek, "28 yaşında, çok yönlü ve dinamik bir sağ ayaklı oyuncu olan bu isim, hem ikinci forvet hem de kanat oyuncusu olarak her iki tarafta da oynayabiliyor; içeriye doğru kat ederek veya doğal pozisyonunda kalarak hızını ve top sürme yeteneğini en iyi şekilde kullanıyor." ifadesine yer verildi.

TRANSFER ŞARTLARI

Atletico Madrid, Lookman transferi için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

28 yaşındaki hücum oyuncusu, Atletico Madrid'den senelik 6 milyon euro kazanacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Sezonun ilk yarısında toplam 19 karşılaşmaya çıkan 35 milyon euro piyasa değerindeki Lookman 3 gol atıp 2 kez de asist kaydetti.