Ahmetcan Kaplan, Ajax'tan ayrılıyor

2022-2023 sezonunun başında Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belli oluyor.

22 yaşındaki milli futbolcu, Hollanda devinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de şans bulmakta zorlanan genç stoper, transfer görüşmelerini sürdürmek için kamptan ayrıldı.

KAMPTAN AYRILDI

Voetbal International'ın haberine göre; Ahmetcan Kaplan transfer görüşmeleri nedeniyle Ajax Teknik Direktörü John Heitinga'dan izin alarak kamptan ayrıldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan savunma oyuncusu, Ajax formasıyla 3 sezonda 25 resmi maça çıktı.

5 milyon euro piyasa değeri bulunan Ahmetcan, bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.