Al Wahda, Falcao'yu transfer etmek istiyor

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Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklardan ötürü bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao'ya, Dubai ekibi Al Wahda'dan teklif geldi.

Şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi bileti alınamazsa ne yapılacağını düşünüyor.

Başta Radamel Falcao olmak üzere yüksek maaş alan isimlerin ücretlerini ödemekte güçlük çekecek olan sarı-kırmızılılarda önemli ayrılıklar yaşanabilir.

Arabistan basınında yer alan habere göre; Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı.

FALCAO DA SICAK BAKIYOR

Haberde; Kolombiyalı yıldıza resmi teklifin iletildiği ve yıllık 5 milyon euro maaş alan 34 yaşındaki futbolcunun bu girişime sıcak baktığı belirtildi.

11 GOL 1 ASİST

Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkan Kolombiyalı forvet, 11 gol atarken 1 de asist yaptı.