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- Al Wahda, Falcao'yu transfer etmek istiyor
Al Wahda, Falcao'yu transfer etmek istiyor
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklardan ötürü bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao'ya, Dubai ekibi Al Wahda'dan teklif geldi.
- Haber Merkezi
- 02.07.2020 - 10:11
Şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi bileti alınamazsa ne yapılacağını düşünüyor.
Başta Radamel Falcao olmak üzere yüksek maaş alan isimlerin ücretlerini ödemekte güçlük çekecek olan sarı-kırmızılılarda önemli ayrılıklar yaşanabilir.
Arabistan basınında yer alan habere göre; Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı.
FALCAO DA SICAK BAKIYOR
Haberde; Kolombiyalı yıldıza resmi teklifin iletildiği ve yıllık 5 milyon euro maaş alan 34 yaşındaki futbolcunun bu girişime sıcak baktığı belirtildi.
11 GOL 1 ASİST
Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkan Kolombiyalı forvet, 11 gol atarken 1 de asist yaptı.