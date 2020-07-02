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    Al Wahda, Falcao'yu transfer etmek istiyor

    Al Wahda, Falcao'yu transfer etmek istiyor

    Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklardan ötürü bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao'ya, Dubai ekibi Al Wahda'dan teklif geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 10:11
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    Al Wahda, Falcao'yu transfer etmek istiyor #1

    Şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi bileti alınamazsa ne yapılacağını düşünüyor.

    Başta Radamel Falcao olmak üzere yüksek maaş alan isimlerin ücretlerini ödemekte güçlük çekecek olan sarı-kırmızılılarda önemli ayrılıklar yaşanabilir.

    Arabistan basınında yer alan habere göre; Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı.

    FALCAO DA SICAK BAKIYOR

    Haberde; Kolombiyalı yıldıza resmi teklifin iletildiği ve yıllık 5 milyon euro maaş alan 34 yaşındaki futbolcunun bu girişime sıcak baktığı belirtildi.

    11 GOL 1 ASİST

    Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkan Kolombiyalı forvet, 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

    Al Wahda, Falcao'yu transfer etmek istiyor #2

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