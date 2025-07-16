Alanyaspor, Güven Yalçın transferini açıkladı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 12. sırada tamamlayan Alanyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Antalya temsilcisi, hücum hattını güçlendirdi.

Joao Pereira yönetimindeki turuncu-yeşilli takım, İtalyan ekibi Genoa'dan Güven Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Alanyaspor, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hoş geldin Güven Yalçın!



Kulübümüz, İtalya’nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcu Güven Yalçın’a takımımızda başarılar diliyoruz.

PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYON EURO

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formalarını da giyen 26 yaşındaki isim, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçirdi.

1.2 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, geçen sezon Arouca formasıyla 24 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.