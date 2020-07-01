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- Alman basını: Nuri Şahin, Fenerbahçe ile anlaştı
Alman basını: Nuri Şahin, Fenerbahçe ile anlaştı
Werder Bremen tarafından sözleşmesi uzatılmayan Nuri Şahin'in, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 01.07.2020 - 09:09
Fenerbahçe'de transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Nuri Şahin, Werder Bremen ile yollarını ayırdı.
SADECE NURİ'YLE UZATMADILAR
Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ve playout oynayacak olan Bremen, tüm oyuncularıyla sözleşmelerini 1 aylığına uzatırken, 31 yaşındaki futbolcuyla yeni anlaşma yapılmadı.
FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI
Alman basınında, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği bilgisi de yer aldı.
1 GOL 5 ASİST
Nuri Şahin, 2018'de transfer olduğu Werder Bremen'de 40 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.