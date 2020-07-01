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    Alman basını: Nuri Şahin, Fenerbahçe ile anlaştı

    Werder Bremen tarafından sözleşmesi uzatılmayan Nuri Şahin'in, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 09:09
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    Alman basını: Nuri Şahin, Fenerbahçe ile anlaştı #1

    Fenerbahçe'de transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Nuri Şahin, Werder Bremen ile yollarını ayırdı.

    SADECE NURİ'YLE UZATMADILAR

    Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ve playout oynayacak olan Bremen, tüm oyuncularıyla sözleşmelerini 1 aylığına uzatırken, 31 yaşındaki futbolcuyla yeni anlaşma yapılmadı.

    FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

    Alman basınında, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği bilgisi de yer aldı.

    1 GOL 5 ASİST

    Nuri Şahin, 2018'de transfer olduğu Werder Bremen'de 40 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

    Alman basını: Nuri Şahin, Fenerbahçe ile anlaştı #2

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