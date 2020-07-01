Alman basını: Nuri Şahin, Fenerbahçe ile anlaştı

Alman basını: Nuri Şahin, Fenerbahçe ile anlaştı

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Werder Bremen tarafından sözleşmesi uzatılmayan Nuri Şahin'in, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Nuri Şahin, Werder Bremen ile yollarını ayırdı.

SADECE NURİ'YLE UZATMADILAR

Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ve playout oynayacak olan Bremen, tüm oyuncularıyla sözleşmelerini 1 aylığına uzatırken, 31 yaşındaki futbolcuyla yeni anlaşma yapılmadı.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

Alman basınında, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği bilgisi de yer aldı.

1 GOL 5 ASİST

Nuri Şahin, 2018'de transfer olduğu Werder Bremen'de 40 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.