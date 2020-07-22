Dolar
6.8507
0.4427%
Euro
7.9369
0.9231%
Altın
1854.51
0.6895%
Borsa
118186.89
0.1227%
G. Altın
408.61
1.1889%
Bitcoin
63997.91
-0.216%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Cenk Özkaçar, Lyon'a transfer oldu

    Cenk Özkaçar, Lyon'a transfer oldu

    Fransız ekibi Lyon, 1.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Altay forması giyen Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 17:21
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 17:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cenk Özkaçar, Lyon'a transfer oldu

    Altay'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki Cenk Özkaçar, kariyerini Ligue 1'de sürdürme kararı aldı.

    1.3 MİLYON EURO

    Genç yaşına rağmen bu sezon İzmir ekibinde 16 kez maça çıkan Cenk, Lyon'a transfer oldu.

    Fransız ekibinin, Altay yönetimiyle 1.3 milyon euroya anlaştığı öğrenildi.

    Özkaçar, kısa süre içerisinde imza atmak için Fransa'nın yolunu tutacak.

    Cenk Özkaçar, Lyon'a transfer oldu #1

    Cenk Özkaçar, Lyon'a transfer oldu #2

    Görüş Bildir