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- Cenk Özkaçar, Lyon'a transfer oldu
Cenk Özkaçar, Lyon'a transfer oldu
Fransız ekibi Lyon, 1.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Altay forması giyen Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 22.07.2020 - 17:21
- Güncelleme : 22.07.2020 - 17:21
Altay'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki Cenk Özkaçar, kariyerini Ligue 1'de sürdürme kararı aldı.
1.3 MİLYON EURO
Genç yaşına rağmen bu sezon İzmir ekibinde 16 kez maça çıkan Cenk, Lyon'a transfer oldu.
Fransız ekibinin, Altay yönetimiyle 1.3 milyon euroya anlaştığı öğrenildi.
Özkaçar, kısa süre içerisinde imza atmak için Fransa'nın yolunu tutacak.