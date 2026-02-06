Ankara Keçiörengücü, Enes Yılmaz'ı transfer etti

- Ankara Keçiörengücü, 21 yaşındaki Enes Yılmaz'ı transfer etti.
- Başkent ekibi, bu transferi sosyal medya üzerinden duyurdu.
- Enes Yılmaz, 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Enes Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ankara Keçiörengücü'müz, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Enes Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
3,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulüp, Bayer Leverkusen altyapısında yetişen ve Lecce alt yaş grubu takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcuyla Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgilere göre 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.