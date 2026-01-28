Aston Villa'dan Beşiktaş'a Tammy Abraham için tarihi bonservis bedeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisini 21 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya sattı.

Tecrübeli santrfor, bu transfer bedeliyle 2018 yılında 22 milyon euro bonservis bedeliyle bir başka İngiliz ekibi Everton'a imza atan Cenk Tosun'u takip etti.

Rus ekibi Spartak Moskova'ya sezon başında 20,7 milyon euroya transferi gerçekleşen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ise siyah-beyazlıların en yüksek bonservis rakamını aldığı üçüncü oyuncu konumuna geldi.

ABRAHAM'IN TÜRKİYE MACERASI YAKLAŞIK 7 AY SÜRDÜ

Tammy Abraham'ın siyah-beyazlı ekipteki macerası yaklaşık 7 ay devam etti.

İstanbul'a 1 Temmuz 2025'te gelen İngiliz golcü, siyah-beyazlı kulüpte kısa sürede iz bıraktı.

İtalyan temsilcisi Roma'dan sezon başında bonservisi satın alma opsiyonuyla kiralanan Abraham, siyah-beyazlılarda tüm kulvarda 26 maça çıkarken 13 gol atma sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti Roma'dan kiralama ücreti ve bonservis bedeli dahil 15 milyon euroya ulaştı.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ GELİRİ

Siyah-beyazlı kulüp, bu sezon takımdan gönderdiği futbolculardan önemli bonservis geliri elde etti.

Beşiktaş, bu sezon Tammy Abraham'dan 21, Gedson Fernandes'den 20,7 ve Demir Ege Tıknaz'dan 7 milyon euro olmak üzere 48,7 milyon euro kazandı.

Siyah-beyazlılar sezon başında bonservisleri farklı takımlara kiralanan Moatasem Al-Musrati'den 2 ve Ernest Muçi'den ise 1 milyon euro kazanç sağladı.

Açıklanan bedellere göre Beşiktaş'ın bu sezon futbolcuların gidişinden elde ettiği 51,7 milyon euroluk geliri dikkati çekti.

EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN 6. FUTBOLCU

Tammy Abraham, Aston Villa'ya transferiyle Türkiye'de en yüksek bonservis bedeliyle satılan 6. oyuncu konumuna geldi.

Galatasaray, Fransız sağ bek Sacha Boey'i, Fenerbahçe ise sol bek Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon euro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye'de bonservis rekoru kırmıştı.

Uğurcan Çakır, sezon başında 27,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle iki transferi takip ederken Cenk Tosun ile Yusuf Akçiçek, 22'şer milyon euroluk transferleriyle Türkiye'de en yüksek bedelle satılan oyuncular olarak 4. sırayı paylaştı.

Tammy Abraham ise 21 milyon euroluk bonservis ücretiyle Aston Villa'ya imza attı ve listede 6. sırada kendine yer buldu.