Attila Szalai, Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da, transfer çalışmaları sürüyor.

Görevinden ayrılan Burak Yılmaz'ın yerine teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getiren İstanbul temsilcisi, daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Macar futbolcu Attila Szalai'nın transferini bitirmek üzere.

İSTANBUL'A GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bonservisi Hoffenheim'da bulunan Macar stoper, Kasımpaşa'yla görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'nın oyuncuya resmi teklif yaptığı belirtilmişti.

FENERBAHÇE'YE 2021'DE GELDİ

Attila Szalai, Apollon Limassol takımında Fenerbahçe'ye 2021 yılında 3.86 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Fenerbahçe'de çıkışa geçen futbolcu, 2023 yılında Hoffenheim'a 12.30 milyon euro karşılığında satılmıştı.

BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI

Hoffenheim'da bir türlü isteneni veremeyen Macar stoper, Freiburg ve Standart Liege'de kiralık dönemler geçirdi.

Bu sırada Szalai'nin transfer market değeri 12 milyon eurodan 1.70 milyon euroya kadar geriledi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hoffenheim'da hiç forma şansı bulamayan Szalai, kış transfer döneminde Standart Liege'ye kiralandı.

Macar stoper burada da yalnızca 5 maçta süre aldı.