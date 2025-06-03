Ayrılıyor mu? Victor Osimhen için yeni transfer iddiası

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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın başarısında önemli pay sahibi olan Osimhen'in geleceği şekilleniyor.

Sarı-kırmızılıların kadroda tutmak için yoğun uğraş verdiği yıldız isim için yeni bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre, Al Hilal Kulübü, Nijeryalı golcü ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

RESMİYET KAZANACAK

Al-Riyadh gazetesinde yer alan bilgilere göre, taraflar tüm şartlarda uzlaştı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

YILLIK 30 MİLYON EURO KAZANACAK

Transferin finansal detaylarına ilişkin henüz kulüpler tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Osimhen'in Al Hilal'den yıllık yaklaşık 30 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

İLK MAÇ REAL MADRID

Öte yandan Victor Osimhen'in Al Hilal'de ilk maçına FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid karşısında çıkacağı da belirtildi.

45 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan 26 yaşındaki isim, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti.

Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.