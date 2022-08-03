Aytaç Kara, Kasımpaşa'da

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya yeniden transfer oldu.

Geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan ancak forma şansı yakalayamayan Aytaç Kara, eski kulübü Kasımpaşa'ya geri döndü.

İstanbul ekibi, 2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Aytaç Kara kimdir?

23 Mart 1993 doğan Aytaç Kara, Altay altyapısında futbola başladı. Burada A Takım'a kadar çıkmayı başaran 28 yaşındaki oyuncu, Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa gibi Süper Lig kulüplerinde forma giydi.

Son olarak Galatasaray ile anlaşan orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda çıktığı 12 maçta gol ya da asist katkısında bulunamadı. Kara, 2021-22 sezonu ara transfer döneminde Göztepe'ye kiralanmıştı.