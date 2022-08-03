Petrol
100.52
-0.02%
Euro
18.2751
0.14%
Dolar
17.9492
0.02%
Altın
1.02
0.47%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
414.912
0.06%
BTXN Coin
9.20
-3.15%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Aytaç Kara, Kasımpaşa'da

    Aytaç Kara, Kasımpaşa'da

    Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya yeniden transfer oldu. 
    • 03.08.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan ancak forma şansı yakalayamayan Aytaç Kara, eski kulübü Kasımpaşa'ya geri döndü.

    İstanbul ekibi, 2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

    Aytaç Kara, Kasımpaşa da #1

    Aytaç Kara kimdir?

    23 Mart 1993 doğan Aytaç Kara, Altay altyapısında futbola başladı. Burada A Takım'a kadar çıkmayı başaran 28 yaşındaki oyuncu, Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa gibi Süper Lig kulüplerinde forma giydi.

    Son olarak Galatasaray ile anlaşan orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda çıktığı 12 maçta gol ya da asist katkısında bulunamadı. Kara, 2021-22 sezonu ara transfer döneminde Göztepe'ye kiralanmıştı.

    Aytaç Kara, Kasımpaşa da #2


    İlginizi Çekebilir

    Fehriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı
    Magazin

    Fehriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    ABD Başkanı Joe Biden yeniden karantinada
    Dünya

    ABD Başkanı Joe Biden yeniden karantinada

    Görüş Bildir