Bandırmaspor, Oğuz Ceylan'ı transfer etti

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Oğuz Ceylan ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağ bekte oynayan Oğuz Ceylan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
"NİCE ZAFERLER VE ŞAMPİYONLUKLAR DİLİYORUZ"
Açıklamada, "Oğuz Ceylan'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.