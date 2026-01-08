Abone ol: Google News

Bandırmaspor, Oğuz Ceylan'ı transfer etti

1. Lig ekibi Bandırmaspor, savunma oyuncusu Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 20:21
  • Bandırmaspor, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı.
  • Oğuz Ceylan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
  • Kulüp Ceylan'a "Ailemize hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Oğuz Ceylan ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağ bekte oynayan Oğuz Ceylan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

"NİCE ZAFERLER VE ŞAMPİYONLUKLAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Oğuz Ceylan'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

