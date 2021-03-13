Barcelona, Yusuf Demir'in peşinde

ESPN, Barcelona'nın 17 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i transfer etmek istediğini ancak Katalan ekibinin M.United ve Bayern Münih gibi güçlü rakiplerinin olduğunu yazdı.

The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı ‘Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler’ listesine giren Yusuf Demir, dev kulüpleri peşinde koşturuyor.

Rapid Wien forması giyen Türk asıllı Avusturyalı orta saha oyuncusu, Manchester United ve Bayern Münih'in ardından Barcelona'nın da transfer listesine girdi.

15 MİLYON EURO İSTİYORLAR

ESPN'de yer alan habere göre Barcelonalı yetkililer, 17 yaşındaki oyuncu için başkan Laporta'ya kapsamlı bir rapor sundu. 10 numara pozisyonunda oynayan Yusuf için en az 15 milyon euro civarında bonservis bedeli istendiği ifade edildi.

A MİLLİ TAKIM KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Rapid altyapısından çıkan Yusuf, alt yaş kategorilerinde Avusturya Milli Takımı'nda oynadı.

Yetenekli oyuncu, A Milli Takım kararını ise henüz vermedi.

Yusuf'un menajeri Emre Öztürk, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'den teklif almadıklarını söylemişti.

Bu sezon 23 maçta forma giyen genç futbolcu, 6 gol atıp 2 de asist yaptı.