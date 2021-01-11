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    Başakşehir, Leo Duarte ile anlaştı

    Başakşehir, Leo Duarte ile anlaştı

    Martin Skrtel'in sezonu kapatması üzerine stoper arayışlarına başlayan Başakşehir, Milan'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Leo Duarte'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • DHA
    • 11.01.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 09:50
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    Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan son şampiyon Başakşehir, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Martin Skrtel'in sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına giren turuncu-lacivertliler, Milan'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Leo Duarte'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

    İSTANBUL'A GELDİ

    2019 yılında İtalyan devine transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı sergileyemeyen 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi.

    Brezilyalı stoper, herhangi bir problem çıkmaması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Başakşehir, Leo Duarte ile anlaştı #1

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