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    Batshuayi resmen Beşiktaş'ta

    Batshuayi resmen Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini ve kazanacağı ücreti KAP'a bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 17:01
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    Son şampiyon Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

    Siyah-beyazlı kulüp, Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi Chelsea'den kiraladığını açıkladı.

    150 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ

    Kulüpten KAP'a yapılan transfer bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150 bin evro kiralama bedeli ödenecektir.

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    YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANACAK

    Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin euro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Batshuayi resmen Beşiktaş'ta İZLE

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    "O BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI OLAN HER ŞEY"

    Transferi, sosyal medya hesabından da paylaşan Beşiktaş, "O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey! Welcome to Beşiktaş" ifadelerini kullanarak özel bir video hazırladı.

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