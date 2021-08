Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini ve kazanacağı ücreti KAP'a bildirdi.

Son şampiyon Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi Chelsea'den kiraladığını açıkladı.

150 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ

Kulüpten KAP'a yapılan transfer bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150 bin evro kiralama bedeli ödenecektir.





YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANACAK

Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin euro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Batshuayi resmen Beşiktaş'ta İZLE



"O BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI OLAN HER ŞEY"

Transferi, sosyal medya hesabından da paylaşan Beşiktaş, "O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey! Welcome to Beşiktaş" ifadelerini kullanarak özel bir video hazırladı.