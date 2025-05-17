Bayern Münih ikna edemedi! Leroy Sane, Galatasaray'a mı geliyor?

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Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği Leroy Sane için yeni bir iddia geldi.

Sane ile Bayern Münih arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi.

Alman yıldızın, kulübünün son teklifini kabul etmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

İKNA EDEMEDİLER

Almanya'dan Sky DE'nin haberine göre; Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifi, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu ikna edebilmiş değil.

Sane'nin mevcut şartlarda sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ve alternatifleri değerlendirdiği belirtildi.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Daha önce Alman basınında da yer aldığı üzere Galatasaray, Leroy Sane'yi transfer listesine almış durumda.

Bayern'deki belirsizliğin netleşmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların resmi adım atması bekleniyor.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Bayern Münih, yıldız isme yıllık 10 milyon euroluk yeni kontrat önerdi.

Ancak Sane'nin menajeri Pini Zahavi aracılığıyla ilettiği beklenti; 12 milyon euro maaş, 3 milyon euro bonus ve maç başı ücret yönündeydi.

Taraflar arasında rakamsal farkın büyük olması nedeniyle anlaşma şimdilik uzak görünüyor.

ARSENAL DE İLGİLENİYOR

Premier Lig devi Arsenal'in de Sane'yi transfer gündeminde tuttuğu ifade ediliyor. İngiliz ekibi, oyuncunun geleceğine dair gelişmeleri dikkatle izliyor.

44 MAÇA ÇIKTI

38 milyon euro piyasa değeri bulunan Sane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 44 maçta görev alırken 13 gol, 6 asistlik katkı sağladı.