Berkan Kutlu resmen Konyaspor'da

Galatasaray'dan ayrılan milli futbolcu Berkan Kutlu, Süper Lig takımı Konyaspor'a transfer oldu.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 22:34
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

OYNADIĞI TAKIMLAR

İsviçre ekiplerinden Monthey alt yapısında futbol hayatına başlayan ve Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray'da forma giyen Berkan, 8 kez A Milli Takım'da Ay-Yıldızlı formayı terletti.

18 NUMARAYI GİYECEK

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun, 18 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

