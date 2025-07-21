Beşiktaş, Emerson Royal'i gündemine aldı

Yaz transfer döneminde kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ile güçlendiren Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılardan sağ bek transferi için yeni bir hamle geldi.
Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından Milan'dan Emerson Royal'i gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor.
PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Emerson Royal'in kulübü Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Emerson Royal, Milan'da geride kalan sezonda 26 maçta süre buldu.