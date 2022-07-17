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    Beşiktaş, Emrecan Uzunhan ile anlaştı

    Beşiktaş, Emrecan Uzunhan ile anlaştı

    Beşiktaş'ın yerli stoper arayışları sona erdi. Siyah-beyazlılar İstanbulspor'un 21 yaşındaki savunmacısı Emrecan Uzunhan ile her konuda anlaştı.
    • 17.07.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 09:12
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    Beşiktaş uzun süredir istediği yerli stoper konusunda mutlu sona ulaştı.

    Geçtiğimiz günlerde Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasıyla daha da önem kazanan Emrecan Uzunhan transferi noktalandı.

    İstanbulspor'la anlaşan siyah-beyazlılar futbolcuyla da el sıkıştı.

    Sarı-siyahlı takıma genç savunmacı için taksitlerle 2 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibine sonraki satıştan da pay verecek.

    Beşiktaş, Emrecan Uzunhan ile anlaştı #1

    25 maçta oynadı

    Geçen sezon play-off finaliyle Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da 25 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, 1 gol 1 asistle takımına katkı sağlamış, gösterdiği performansla da alkış almıştı.

    Beşiktaş, Emrecan Uzunhan ile anlaştı #2


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