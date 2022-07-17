Beşiktaş, Emrecan Uzunhan ile anlaştı

Beşiktaş'ın yerli stoper arayışları sona erdi. Siyah-beyazlılar İstanbulspor'un 21 yaşındaki savunmacısı Emrecan Uzunhan ile her konuda anlaştı.

Beşiktaş uzun süredir istediği yerli stoper konusunda mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasıyla daha da önem kazanan Emrecan Uzunhan transferi noktalandı.

İstanbulspor'la anlaşan siyah-beyazlılar futbolcuyla da el sıkıştı.

Sarı-siyahlı takıma genç savunmacı için taksitlerle 2 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibine sonraki satıştan da pay verecek.

25 maçta oynadı

Geçen sezon play-off finaliyle Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da 25 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, 1 gol 1 asistle takımına katkı sağlamış, gösterdiği performansla da alkış almıştı.