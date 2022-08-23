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    Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i açıkladı

    Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i açıkladı

    Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
    • 23.08.2022 - 19:08
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 19:24
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    Beşiktaş, orta sahasını Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin ile güçlendirdi.

    Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

    "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

    Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin i açıkladı #1

    Sivasspor'dan veda mesajı

    Sivasspor da, Beşiktaş'ın transferi açıklamasının ardından genç orta saha oyuncusun için bir veda mesajı paylaştı.

    Sivasspor'dan yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i açıkladı VİDEO

    Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin i açıkladı #2


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