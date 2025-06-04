Beşiktaş, Simon Banza için devreye girdi

Haber Merkezi

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, gündemine tanıdık bir ismi aldı.

Beşiktaş, bu sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Simon Banza için kulübü Braga ile temaslara geçti.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Portekiz'in O Jogo gazetesinde yer alan habere göre; Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçirse de Braga, planları içerisinde yer almayan Banza'yı satma kararı aldı.

Beşiktaş, bu gelişmeler üzerine devreye girdi.

BRAGA İNDİRİM YAPTI

Braga'nın yeni teknik direktörü Carlos Vicens de Banza'nın satışına onay verdi.

Braga ise Banza için 25 milyon euroluk ilk fiyatın yüksek olduğunu kabul ederek 10 milyonluk bir indirimle 15 milyon euro talep etti.

BEŞİKTAŞ, ÖDEMEYE RAZI DEĞİL

Kadrosunda Rafa, Gedson, Mario gibi Portekizli oyuncular olan ve forvet arayan Beşiktaş'ın 15 milyon euroyu ödemeye razı olmadığı da belirtildi.

37 MAÇTA 29 GOLE ETKİ ETTİ

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki golcü, bu sezon Trabzonspor formasını 37 kez giydi.

Demokratik Kongolu futbolcu, bu maçlarda 22 gol ve 7 asistle mücadele etti.