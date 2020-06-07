Beşiktaş, Umar Sadiq'i istiyor

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, 1.92 boyundaki golcü Umar Sadiq ile ilgilendiği öğrenildi.

Uzun süredir ekonomik problemlerle boğuşan Beşiktaş'ın, koronavirüs salgını nedeniyle maddi anlamdaki sıkıntıları daha da büyümüştü.

Pandemi nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarında değerlendiren siyah-beyazlılar, yeni sezon için kadrosuna katmak istediği oyuncuların da uygun olmasını ön planda tutuyor.

Genç isimlere yönelen Kartal'ın, forvet hattına Umar Sadiq'ı istediği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Partizan forması giyen Nijeryalı golcü için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay alan Beşiktaş yönetiminin, 23 yaşındaki golcü için yakın bir süre içinde harekete geçeceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

1.92'lik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı golcü, Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol ve 14 asist kaydetti. Hava hakimiyeti çok yüksek olan Sadiq'ın aynı zamanda süratli bir oyuncu olduğu da biliniyor.

23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor.