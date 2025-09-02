Abone ol: Google News

Beşiktaş, Vaclav Cerny ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny'yi 3+1 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 22:02
Beşiktaş, Vaclav Cerny'yi renklerine bağladı.

Yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

27 yaşındaki Çek futbolcu, geçen sezon İskoçya takımlarından Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.

Cerny, Rangers'a 52 maçta 18 gol ve 9 asistlik katkı vererek göz doldurdu.

