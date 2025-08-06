Beşiktaş, Wilfred Onyinye Ndidi'yi açıkladı

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 4. transferini İngiltere'den yaptı.

Beşiktaş, Leicester City forması giyen Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferini açıkladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır.

İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR?

Siyah-beyazlılar, yeni transferini İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Ndidi'nin, 7 Ağustos Perşembe günü sabaha karşı 05:00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

28 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve sonrasında imzayı atması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN 9.5 MİLYON EURO

Beşiktaş, Wilfired Ndidi'nin bonservisi için İngiliz ekibine 9,5 milyon euroluk ödeme yapacak.

Siyah-beyazlılar, Nijeryalı futbolcuya da yıllık 4 milyon euroya yakın maaş verecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 30 maça çıkan 15 milyon euro piyasa değerindeki Ndidi, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.