Beşiktaş'ın gündemindeydi! Mahmudu Bajo'nun menajeri konuştu

Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olan genç oyuncu Mahmudu Bajo'nun menajeri Modou Beyai, Beşiktaş süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Foday Fo'ya konuşan Beyai, siyah-beyazlı kulüple her konuda anlaştıklarını ancak son anda geri adım atıldığını söyledi.

"BİZE BEKLEYİN DENİLDİ"

Beyai, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş ile tüm şartlarda anlaşmıştık, geriye sadece uçağa binmek kalmıştı. Ancak yola çıkarken bize 'bekleyin' denildi. O andan itibaren bir şeylerin ters gittiğini anladım.

"BAJO SAKİNLİĞİNİ BOZMADI"

Yaşananlara rağmen oyuncusunun profesyonelliğini koruduğunu belirten Beyai, şunları dedi:

Bajo sakinliğini bozmadı, odaklandı. Şansının yine de geleceğine inandı ve Kızılyıldız'a imza attı.

KIZILYILDIZ, 3.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Kızılyıldız, 20 yaşındaki orta saha için Dunajska Streda kulübüne 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bajo'ya da yıllık 420 bin euro maaş ödeyecek.

Gambiyalı oyuncu, geçen sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.