Beşiktaş'ta Bright Osayi-Samuel transferinin gerçekleşmeme nedeni

Yaz transfer dönemine Benfica'dan David Jurasek'i kiralayarak başlayan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Bright Osayi-Samuel ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

"TRANSFERİ DURDURMA KARARI ALDIK"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır.

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI

Gelen son bilgilere göre ise Beşiktaş, Osayi-Samuel transferinde masadan kalktı.

Beşiktaş ile 3 senelik anlaşmaya varan Osayi cephesi, İstanbul yoluna çıkmadan önce sözleşmenin 4 yıl olması talebinde bulundu.

Başkan Serdal Adalı, bu talebi reddetti. İlerleyen saatlerde de değişme olmayınca siyah-beyazlılar, transferden vazgeçti.

BABASININ TALEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Osayi-Samuel'in babasının Beşiktaş'tan ne talep ettiği ortaya çıktı.

Osayi'nin babası, siyah-beyazlılardan sezon başına 300 bin euro daha ücret istedi. Bunun üzerine anlaşma bozuldu.

Beşiktaş, Osayi-Samuel ile yıllığı 1.9 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta görev alırken 2 asistlik de skor katkısı vermişti.