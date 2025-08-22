Beşiktaş'ta stoper arayışları

Yaz transfer döneminde David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar gözünü stoper transferine çevirdi.

Bu doğrultuda Beşiktaş, iki futbolcuyu gündeminde aldı.

Ole Gunner Solskjaer'in ekibi, Danilho Doekhi ve Wout Faes için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ, ŞARTLARINI SORDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, Union Berlin'e 27 yaşındaki Hollandalı stoper Doekhi için anlaşma şartlarını sordu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti. Doekhi'nin 13 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

GİRİŞİM VAR

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; Beşiktaş, İngiliz ekibi Leicester City'nin 27 yaşındaki stoperi Faes için girişimde bulundu.

PİYASA DEĞERİ

İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faes'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leicester City ile Premier Lig'den düşen Belçikalı stoper, görev aldığı 37 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.