Beşiktaş'tan Ajax'ın Wilfred Ndidi için yaptığı teklifi ret!

Devre arası transfer döneminde çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Sezon başında kadroya katılan tecrübeli futbolcu Wilfried Ndidi'ye Hollanda ekibi Ajax talip oldu.

AJAX'IN TEKLİFİNE RET

BeIN Sports'un haberine göre, Hollanda temsilcisi Ajax, başarılı orta saha için Beşiktaş'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.

Ancak siyah-beyazlı yönetim, bu şartları yeterli bulmayarak teklifi reddetti.

PERFORMANSI

29 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 17 maça çıkan Ndidi, 1 gol kaydetti.