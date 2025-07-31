Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayrılığını KAP'a bildirdi

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan Beşiktaş'ta bir veda yaşandı.

Uzun süredir siyah-beyazlı formayı giyen yıldız futbolcu Gedson Fernandes resmen takımdan ayrıldı.

Beşiktaş, sözleşmesinde yer alan yüzde 50'lik sonraki satıştan pay hakkını 10 milyon euro karşılığında Benfica'dan aldığı orta saha oyuncusunu Rusya'ya sattı.

Siyah-beyazlılar, Gedson'un Spartak Moskova'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

TRANSFER ŞARTLARI

Beşiktaş'tan yapılan duyuruda, oyuncunun kalıcı transferi için 20 milyon 779 bin euro ödeneceği açıklanırken, şarta bağlı 7 milyon 272 bin euro bonusların olduğu duyuruldu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.”



2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yarısını 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde 6 milyon euro bedelle almıştı.

Orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ta 131 resmi maça çıktı.

18 milyon euro piyasa değeri bulunan Portekizli futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 16 asistle mücadele etti.