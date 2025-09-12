Boluspor, Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar anlaştı

1. Lig takımı Boluspor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Alanyaspor forması giyen Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda anlaşma sağladı.

ARDA'NIN KARİYERİ

Futbola Bucaspor 1928 altyapısında başlayan ve burada gelişimini sürdüren Usluoğlu, 2022 yılında Bucaspor 1928'de profesyonel oldu.

Futbolcu, 13 Eylül 2024'te ise Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Süper Lig ekibine transfer oldu.