Borussia Dortmund, Jobe Bellingham'ı transfer etti

AA & Ensonhaber

Alman 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, Sunderland'den Jobe Bellingham'ı kadrosuna kattı.

Borussia Dortmund Kulübü'nden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

DORTMUND FORMASI GİYECEĞİ İÇİN MUTLU

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Jobe Bellingham, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund forması giyeceği için mutlu olduğu belirtti.

REKOR KIRILDI

Öte yandan Sunderland, kulüp tarihinin en yüksek satışına imza attı.

Borussia Dortmund'un kasasından transfer için 33 milyon euro artı 5 milyon euro bonus çıktığı belirtilirken, bu rakam Sunderland'ın en yüksek satışı olarak tarihe geçti.

43 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid'de forma giyen eski Dortmundlu Jude Bellingham'ın kardeşi olan orta saha oyuncusu, Sunderland'da geçen sezon 43 resmi maçta 4 gol attı.