Burak Yılmaz futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor

Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Burak Yılmaz'ın gündeminde bir yıl Beşiktaş'ta oynayıp futbolu bırakmak var.

Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde oynan Portekiz maçının ardından Milli Takım’a veda eden Burak Yılmaz sezon sonunda da Fransa’ya veda etmeye hazırlanırken, Beşiktaş’ın gündeminde tecrübeli futbolcunun dönüşü var.

BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYOR

2 sezondur formasını giydiği Lille ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Burak futbolu siyah-beyazlı takımda bırakmak için menajeri aracılığıyla haber yolladı.

Beşiktaş ile ikinci döneminde iyi bir performans sergileyen 15 maçta 11 gol 1 asist yaparak taraftarla yeniden barışan Burak, mali sorunlar nedeniyle Fransa'ya transfer olmuştu.

2020-21’de çıktığı 33 resmi maçta 18 gol, 5 asiste imza attı. Fransa dönüşünde en az 1 yıl daha yeşil sahalarda mücadele edip aktif futbol yaşamına noktayı koymayı planlayan tecrübeli futbolcunun dönmesinin başkan Ahmet Nur Çebi ve Valerien Ismael'e bağlı olduğu öğrenildi.

2 KEZ ÜST ÜSTE GOL KRALI OLDU

Burak, Süper Lig’de üst üste 2 sezonda gol krallığı yaşadı. 2011-12’de Trabzon ile 33 gol atarken, 2012-13’te Galatasaray ile 24 gol atıp Süper Lig’in zirvesine çıkmayı başardı.