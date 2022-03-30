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    Burak Yılmaz futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor

    Burak Yılmaz futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor

    Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Burak Yılmaz'ın gündeminde bir yıl Beşiktaş'ta oynayıp futbolu bırakmak var.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:50
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    Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde oynan Portekiz maçının ardından Milli Takım’a veda eden Burak Yılmaz sezon sonunda da Fransa’ya veda etmeye hazırlanırken, Beşiktaş’ın gündeminde tecrübeli futbolcunun dönüşü var.

    BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYOR

    2 sezondur formasını giydiği Lille ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Burak futbolu siyah-beyazlı takımda bırakmak için menajeri aracılığıyla haber yolladı.

    Beşiktaş ile ikinci döneminde iyi bir performans sergileyen 15 maçta 11 gol 1 asist yaparak taraftarla yeniden barışan Burak, mali sorunlar nedeniyle Fransa'ya transfer olmuştu.

    2020-21’de çıktığı 33 resmi maçta 18 gol, 5 asiste imza attı. Fransa dönüşünde en az 1 yıl daha yeşil sahalarda mücadele edip aktif futbol yaşamına noktayı koymayı planlayan tecrübeli futbolcunun dönmesinin başkan Ahmet Nur Çebi ve Valerien Ismael'e bağlı olduğu öğrenildi.

    Burak Yılmaz futbolu Beşiktaş ta bırakmak istiyor #1

    2 KEZ ÜST ÜSTE GOL KRALI OLDU

    Burak, Süper Lig’de üst üste 2 sezonda gol krallığı yaşadı. 2011-12’de Trabzon ile 33 gol atarken, 2012-13’te Galatasaray ile 24 gol atıp Süper Lig’in zirvesine çıkmayı başardı.

    Burak Yılmaz futbolu Beşiktaş ta bırakmak istiyor #2


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